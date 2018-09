Referendo para mudar nome da Macedónia considerado inválido

Os eleitores da Macedónia foram chamados a dizer se concordam com a mudança do nome do país para República da Macedónia do Norte e, com isso, encerrar um velho conflito com a Grécia onde existe uma região com o mesmo nome, mas o referendo foi considerado inválido.

A comissão eleitoral avançou que apenas 36% de eleitores terão votado, sendo que a lei exige um mínimo de 50% para validar o referendo.

Ainda assim, o primeiro-ministro macedónio anunciou que vai pedir ao parlamento que aprove a mudança do nome do país.