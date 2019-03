Regiões e municípios querem mais democracia na União Europeia

Querem ter mais voz numa União que pretendem mais democrática e mais solidária. Da capital romena sairá, na sexta-feira, uma Declaração desta cimeira organizada pelo Comité das Regiões, sobre a forma de reforçar a democracia, a proximidade entre quem elege e quem é eleito e a solidariedade na União Europeia (UE). Essa Declaração será um apelo aos chefes de Estado e de Governo que vão reunir-se em Sibiu, na Roménia, a 9 de maio, para discutir precisamente o futuro da União.

Em Bucareste, no Parlamento que é o segundo maior edifício de administração pública do mundo logo após o Pentágono, para debater o papel das pessoas que regiões e dos municípios numa União Europeia renovada, a Cimeira reúne também representantes de alto nível da UE, como o presidente da Roménia, Klaus Iohannis, a primeira-ministra Viorica Dăncilă, líder de um governo muito contestado por estes dias pelo boicote à nomeação para cargo europeu da procuradora que liderou a luta anticorrupção no país (Laura Kovesi), o presidente do Comité das Regiões Europeu, Karl-Heinz Lambertz e o negociador principal da UE para o Brexit, Michel Barnier de quem se espera uma declaração ao final da tarde, embora provavelmente antes da derradeira votação na câmara dos comuns em Londres.

Da legislação produzida na União Europeia, 70% tem impacto direto na vida de regiões e municípios, o Eurobarómetro indica que os eleitos locais são avaliados de mudo mais positivo do que os eleitos nacionais, o Comité está a criar uma Rede de Polos Regionais (#RegHub) que lhes permita continuar a contribuir para o acompanhamento, a avaliação e a melhoria da legislação da UE. Durante o evento terá lugar o lançamento oficial da iniciativa na presença das 20 regiões participantes na fase-piloto, incluindo o Alentejo. Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional dos Açores, marca presença em Bucareste, bem como autarcas de várias regiões do país - de Bragança a São Brás de Alportel, passando por Aveiro.

Para além das intervenções principais em Bucareste, a cimeira vai ter seis debates temáticos sobre:

1) coesão social e integração nas regiões e nos municípios;

2) construir um futuro sustentável;

3) coesão territorial, a fim de aproximar os cidadãos da UE;

4) subsidiariedade ativa;

5) reforço da democracia europeia;

6) expectativas dos jovens dirigentes locais e regionais em relação à UE.