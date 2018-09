Reino Unido alerta para ataques terroristas na Europa

O governo britânico revelou que membros do autoproclamado Estado Islâmico no Afeganistão estão em contacto com células do grupo no Reino Unido e na Europa.

O secretário da defesa inglês confirmou que se trata de uma ameaça ao Reino Unido e pede ação para evitar ataques terroristas na Europa.

Filipe Pathé Duarte, professor universitário especialista em questões de terrorismo, explica que estes contactos não são novos mas o facto de o governo britânico vir falar na possibilidade de atentados mostra que não será atos de lobos solitários.

"Este de tipo de declaração feita indicia a possibilidade de um ataque numa escala relativamente considerável", explicou o especialista à TSF.

Pathé Duarte avisa para a possibilidade de estarem a ser preparados ataques de larga escala na Europa

Filipe Pathé Duarte diz ainda que a composição dos grupos terroristas facilita estes contactos.

Desde 2015, o Reino Unido está no nível mais elevado de alerta devido à iminência de ataques terroristas.