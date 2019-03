Robert Mueller terminou o relatório sobre a alegada interferência russas nas eleições Presidenciais dos Estados Unidos, em 2016, nas quais Donald Trump saiu vencedor.

De acordo com a agência Reuters, o documento já foi entregue ao procurador-geral da justiça americano, William Barr.

A investigação que agora está concluída durou 22 meses e tinha como principal foco avaliar as suspeitas de conspiração entre a Rússia e a campanha de Donald Trump e perceber se o chefe de Estado cometeu ilegalidades durante a campanha.



O relatório do ex-diretor do FBI não será tornado público até que William Barr o analise e divulgue e, até ao momento, não foi revelada qualquer informação sobre se foi provada uma conduta criminosa durante as investigações.

Donald Trump garantiu que não houve qualquer conluio com a Rússia e acusou a investigação de estar a fazer uma caça às bruxas.

O Presidente norte-americano revelou que respondeu por escrito às questões enviadas por Mueller, em novembro de 2018, e deixou claro que tinha sido o próprio a responder e não os seus advogados.