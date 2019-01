Resgatados mais de 150 migrantes sequestrados quando tentavam chegar aos EUA

As autoridades mexicanas resgataram, na segunda-feira, 159 migrantes centro-americanos - incluindo 50 crianças - sequestrados no estado mexicano de Puebla, quando tentavam chegar aos Estados Unidos.

Os migrantes, provenientes da Guatemala, Honduras e El Salvador, foram resgatados em segurança pelas autoridades na sequência de "várias operações especiais", informou a agência de notícias Efe, que cita fonte ministerial.

Pelo menos oito pessoas foram detidas na sequência das operações.

De acordo com as autoridades, as vítimas terão realizado um pagamento aos alegados traficantes - 40 mil pesos (cerca de 1.700 euros) - para serem levadas para a fronteira com os Estados Unidos, mas acabaram sequestradas no México.

Em Puebla, os suspeitos terão privado os migrantes de todos os pertences e exigido às famílias o pagamento de resgates através de transferências bancárias.

As vítimas já receberam atendimento médico e prestaram declarações às autoridades ministeriais.

OsEestados do sul e centro do México são locais de passagem obrigatórios para os migrantes que procuram chegar aos EUA.