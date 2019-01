Roger Stone, considerado o 'mestre da manipulação política' nos Estados Unidos, foi detido.

Segundo a Reuters, o conselheiro especial amigo e confidente de Donald Trump há muitos anos está indiciado por sete crimes, incluído falsos testemunhos relativos a declarações sobre o envolvimento da Wikileaks na divulgação de dezenas de milhares de documentos roubados do comité Partido Democrata durante a campanha presidencial de 2016.

Stone está ainda indicado por obstrução e manipulação de testemunha. Vai ser presente a um juiz esta sexta-feira.

A detenção foi levada a cabo com ordem do procurador especial Robert Mueller, responsável pela investigação do alegado caso de interferência russa nas últimas eleições norte-americanas.

Estratega político, controverso, Roger Stone tem um mote para si mesmo: "é melhor ser infame do que não ser famoso de todo".

A polémica carreira de Roger Stone, sobretudo o seu papel na ascensão política de Donald Trump, inspirou um no ano passado um documentário da Netflix: