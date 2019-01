* Notícia atualizada às 13h30 com balanço do número de vítimas do acidente

66 pessoas morreram e 71 ficaram feridas depois de uma explosão de um oleoduto no estado mexicano de Hidalgo, anunciou este sábado o governo mexicano.

As vitimas integravam um grupo de centenas de pessoas que estavam a roubar combustível com baldes e jerricãs, depois de uma conduta ter sido perfurada num campo pertencente à petrolífera estatal.

O oleoduto acabou por explodir e incendiar-se causando o pânico. As imagens da televisão mexicana mostram pessoas a fugir algumas delas em chamas.

No final do ano, o presidente do México, Andres Manuel Lopez Obrador, lançou uma ofensiva contra o roubo de combustíveis, obrigando a petrolífera estatal a fechar temporariamente alguns oleodutos.

Este acidente vem levantar questões sobre a estratégia que está a ser seguida mas o presidente mexicano garante que nada vai mudar na política do Governo.

"Isto, infelizmente mostra que é preciso acabar com esta prática que levou à tragédia. Infelizmente é uma prática que se foi permitindo porque as pessoas ficaram sem alternativa e acabam por levar a cabo estas atividades, com todos os riscos que isso implica", disse Andres Manuel Lopez Obrador.

"Vamos continuar até erradicar estas práticas, dando opções e alternativas a estas pessoas para que não se vejam obrigados a tomar este caminho perigoso que leva a tragédias. E também resolvendo o problema com mais vigilância e mais atenção por parte da autoridades", adiantou o governante.

Entretanto já foi aberta uma investigação judicial à explosão no oleoduto. O presidente do México promete apurar a verdade e garante total apoio às vítimas.