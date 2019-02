Rússia e América rasgam tratado de não-proliferação de armas nucleares

Moscovo acaba de anunciar que abandona o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio.

Este é um tratado de 1987 assinado entre Rússia e os Estados Unidos e que permitiu desmantelar parte do arsenal nuclear dos dois países, acabando com a Guerra Fria. Agora, mais de 30 anos depois, chegou ao fim esse entendimento. Há já algum tempo que a América vinha alegando que o novo armamento que a Rússia tem vindo a desenvolver (e a apresentar) viola o tratado assinado por Ronald Reagan e Mikhail Gorbatchev. Um acordo que previa a eliminação dos mísseis nucleares e convencionais com alcance entre 500 e 5.000 km.

Mas nem tudo é o que parece. Ouvido pela TSF, Tiago Moreira de Sá, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, sublinha que este se trata de um dos inúmeros tratados assinados no final da guerra Fria e defende que a intenção das duas potências pode estar a ser mal interpretada.

Tiago Moreira de Sá sublinha que este é um dos vários tratados nucleares assinados entre os dois países e que o objectivo de América e Rússia até será chegar a um novo entendimento que os ponha a salvo da China.

Em outubro os Estados Unidos tinham dito que abandonavam este tratado. Ontem Donald Trump disse que iria iniciar este sábado o processo de saída.

Agora, de Moscovo chega uma declaração de Vladimir Putin dizendo não só que a Rússia abandona o tratado, mas também que o seu país vai começar a trabalhar na criação de novos mísseis, incluindo supersónicos.

Para o especialista em relações internacionais, um eventual acordo a assinar plos Estados Unidos e pela China deve ter os mesmos contornos dos entendimentos conseguidos quer pela administração de Bush pai quer de Barack Obama, adiantando que tipo de entendimento poderá ser.

Numa reunião esta manhã no Kremlin, o presidente russo pediu aos ministros que não iniciem negociações de desarmamento com Washington.

A China já veio pedir que os Estados Unidos resolvam o diferendo com a Rússia em vez e rasgar o acordo.