"Rússia tem de sair da Venezuela." Trump diz que todas as "opções estão em cima da mesa"

Donald Trump considera que os soldados russos têm de sair da Venezuela e, para tal, "todas as hipóteses estão em cima da mesa".



O Presidente dos Estados Unidos fez estas declarações perante os jornalistas, após um encontro na Casa Branca com a mulher de Juan Guaidó, o autoproclamado presidente interino do país.



No passado fim de semana chegou um contingente de militares russos a Caracas e Donald Trump foi perentório na reação: "A Rússia tem de sair, todas as opções estão em cima da mesa. Estamos com a Venezuela, com Guaidó e com o povo venezuelano. O que está a acontecer lá não pode acontecer em lado nenhum do mundo, por isso estamos convosco a 100%, vai correr tudo bem."

Foto: EPA/Michael Reynolds

Na Venezuela, começa mais um dia sem eletricidade. O país está a passar por um novo apagão, que já vai no segundo dia. Há três semanas, uma falha deste tipo já tinha acontecido e o país ficou sem luz durante cinco dias.



Juan Guaidó já pediu aos seus apoiantes para se manifestarem contra estes apagões.

Ontem, ao final do dia, grande parte da Venezuela tinha recuperado já a energia elétrica, mas agora há um novo corte geral, que continua a afetar milhões de cidadãos em quase todos os estados do país.