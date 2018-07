"Rússia vai ajudar-nos com a Coreia do Norte"

Donald Trump afirmou, esta quarta-feira, que a Rússia concordou em ajudar os Estados Unidos a melhorar as suas relações com a Coreia do Norte.

Numa publicação feita na sua página da rede social Twitter, Trump garante, no entanto, que "não há pressa" e, por isso, as sanções à Coreia do Norte mantém-se.

"A Rússia concordou em ajudar-nos com a Coreia do Norte, as relações entre nós estão muito boas e o processo está a mexer-se", lê-se na publicação do presidente norte-americano.

"Não há pressa, as sanções mantêm-se! Grandes benefícios e um futuro emocionante para a Coreia do Norte estão em processo", acrescentou.

Donald Trump esteve reunido com o presidente russo, Vladimir Putin, na última segunda-feira, em Helsínquia.

Depois do encontro, o presidente dos Estados Unidos foi alvo de várias críticas devido às declarações sobre a interferência da Rússia nas eleições presidenciais norte-americanas, nas quais Trump foi eleito.

Donald Trump afirmou que não entendia por que a Rússia teria interferido nas eleições de 2016 nos EUA. De regresso à Casa Branca, veio depois afirmar que a sua intenção era afirmar que não via os motivos porque a Rússia "não será" responsável.