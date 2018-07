Ryanair garante estar a operar "normalmente" mais de 260 voos na Irlanda

A companhia aérea Ryanair assegurou, esta terça-feira, que está a "operar normalmente" os mais de 260 voos previstos de e para aeroportos irlandeses apesar da greve convocada pelos pilotos com base na Irlanda.

"Todos os nossos mais de 260 voos de e para aeroportos da Irlanda estão a ser operados normalmente devido ao incrível trabalho dos nossos pilotos irlandeses", refere a empresa num balanço feito pelas 16h30 (hora de Lisboa), através da rede social 'Twitter'.

De acordo com a Ryanair, "não se verificaram mais perturbações para os passageiros além dos 16 voos que tinham sido cancelados na passada quarta-feira" já antecipando a paralisação de hoje.

Acresce que, segundo a transportadora aérea de baixo custo, os clientes afetados por esses cancelamentos "puderam escolher entre voos remarcados ou reembolsos".

A Ryanair adianta que durante o dia de hoje irá operar mais de 2.400 voos em toda a Europa, transportando 450 mil passageiros.

Em meados deste mês, os pilotos contratados diretamente pela Ryanair na Irlanda -- cerca de uma centena -- convocaram esta greve, que incluiu, além de hoje, uma paralisação na passada sexta-feira.

A estes protestos de 24 horas da Associação de Pilotos Irlandeses de Linhas Aéreas (IALPA), filiada no sindicato Fórsa, vão seguir-se as greves dos tripulantes de cabine da Ryanair em Portugal, Espanha, Bélgica e Itália na quarta-feira e quinta-feira.

No dia em que foi anunciada a greve que hoje termina, a Ryanair instou os pilotos a regressarem à mesa de negociações para abordar os "onze pedidos chave" do sindicato, que incluem, entre outros, o reconhecimento da antiguidade como critério de promoção e a introdução de um sistema que regule a mobilidade entre as bases da companhia aérea.