Mamadou Gassama ficou conhecido por uma boa ação que correu o mundo e a sua vida mudou desde então. Na altura, o jovem do Mali escalou um edifício em Paris para salvar uma criança de quatro anos que estava pendurada na varanda do quarto andar.

Estávamos em pleno mês de maio, Mamadou estava a andar numa rua da capital francesa quando se apercebeu do que estava a acontecer. Não hesitou e, em 30 segundos, chegou ao pé da criança que se encontrava em apuros. Agarrou-a por um braço, puxou para dentro da varanda e salvou-lhe a vida.

A ação valeu-lhe reconhecimento um pouco por todo o mundo, foi recebido no Palácio do Eliseu e a promessa que Emmanuel Macron lhe fez em maio tornou-se hoje real. Mamadou Gassama é agora cidadão francês e o decreto foi publicado no diário oficial.

O gesto do jovem levou-o ainda a conseguir um trabalho na Brigada de Bombeiros Sapadores de Paris, onde se mantém até aos dias de hoje.