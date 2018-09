Santos Silva condena o ataque a Jair Bolsonaro

Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, condena o esfaqueamento do candidato à presidência do Brasil Jair Bolsonaro durante uma ação de campanha, esta quinta-feira.

"Condenamos veementemente qualquer ataque ou atentado em qualquer circunstância, por maioria de razão numa campanha eleitoral, qualquer que seja o candidato e o país em que esse ataque se der", disse o governante no Ministério dos Negócios Estrangeiros durante um programa de comemorações dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos.

Santos Silva garante que Portugal acompanha "com muita atenção o que se passa no Brasil, porque é um país de língua portuguesa, um dos principais aliados" do país.

Sobre as eleições, o ministro realçou que "é ao Brasil e aos brasileiros que compete fazer as suas escolhas e é aos brasileiros que compete definir quem será o/a próximo/a presidente do Brasil".

Segundo o filho Flavio Bolsonaro revelou que o candidato do PSL está estável, foi transferido do hospital Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora para o Hospital Albert Einstein e que, por razões de segurança, não foi divulgado o aeroporto onde embarcou.