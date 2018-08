A seca extrema que está a afetar a Austrália já atingiu 100% da área do estado da Nova Gales do Sul, o mais populoso do país e responsável por cerca de um quarto da produção agrícola nacional.

"A seca é um pouco como o cancro", diz à Reuters Margo Wollaston, residente em Tamworth, Nova Gales do Sul. "Parece que te corrói e fica mais vez mais seco, cada vez mais severo".