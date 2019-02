Sem querer, ladrão divulgou o próprio nome, idade e clube

Bairro da Compensa, zona oeste de Manaus, estado do Amazonas, Brasil. Uma dupla de ladrões assalta posto de gasolina. Um deles fica à porta, a dar cobertura, montado na moto para pegar o companheiro logo após o roubo. Este último, de arma em punho, manda os clientes deitarem-se no chão e rouba-os. Em seguida, diz ao funcionário para abrir a caixa registadora e leva o seu recheio.

Sai de repente, junta-se ao companheiro e ambos desaparecem na penumbra da noite, felizes pelo assalto perfeito: altamente rentável, muito rápido e sem deixar nenhuma pista para as autoridades amazonenses.

Ou nem tanto: ao analisar as câmaras de segurança do local, a polícia não só soube o nome do assaltante que entrou na loja, Rian, como teve ideia aproximada da sua idade, 33 anos, e até conheceu as suas preferências clubísticas, torce orgulhoso pelo Paysandu Sport Clube. Tudo porque o assaltante usou camisa do Paysandu, com o seu nome e o número 33 nas costas, visíveis (apesar de ter tomado a precaução de a virar do avesso).

Num ápice, a polícia descobriu-o, sorridente, pelas suas contas nas redes sociais.

