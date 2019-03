Semana decisiva para May. UE considera Brexit sem acordo "cada vez mais provável"

A semana arranca com o governo britânico a dar mais uma oportunidade aos deputados para influenciarem o processo do Brexit, numa altura em que as autoridades da União Europeia consideram "cada vez mais provável"a saída do Reino Unido sem acordo. Theresa May vai levar uma moção ao Parlamento que pode ser sujeita a propostas de alteração.

Já foram apresentadas seis, que vão desde o pedido de um segundo referendo, à permanência no mercado único. A emenda que mais atenções concentra é a que propõe a realização dos chamados votos indicativos. Ou seja, se o parlamento rejeitar outra vez o acordo do Brexit, os deputados votarão em várias alternativas. A que receber maior apoio será apresentada a Bruxelas como a solução para o impasse.

Terça-feira, é o dia provável para a terceira votação do acordo do Brexit, mas ainda nada foi confirmado.

Ainda assim, antes disso, é preciso que May consiga convencer o presidente do Parlamento de que a alteração da data de saída e a declaração de Estrasburgo constitui uma alteração significativa, e como tal, o documento pode ser reapresentado e votado novamente.

Se o acordo for rejeitado outra vez, na quarta-feira deverão dar lugar os votos indicativos, caso a emenda que os propõe seja aprovada esta segunda-feira.

Quinta-feira termina o prazo para que o Reino Unido altere a atual legislação por forma a incluir as novas data de saída da União Europeia: 22 de maio, se o acordo for aprovado, ou 12 de abril, se for rejeitado. Na sexta-feira, o Parlamento não reúne.

Bruxelas concluiu preparativos para saída desordenada do Reino Unido



A Comissão Europeia concluiu esta segunda-feira os preparativos para um cenário de saída desordenada do Reino Unido da União Europeia (UE), visto que, segundo Bruxelas, essa perspetiva é "cada vez mais provável".



"Visto que é cada vez mais provável que o Reino Unido saia da União Europeia sem um acordo em 12 de abril, a Comissão Europeia concluiu hoje os seus preparativos para esse cenário", anunciou o executivo comunitário, em comunicado.



Paralelamente, a Comissão continua a acompanhar os preparativos a nível das administrações e insta todos os cidadãos e empresas da UE a informarem-se sobre as consequências de um eventual cenário de ausência de acordo e a concluírem os seus preparativos para esta eventualidade.



"Embora o cenário de ausência de acordo não seja desejável, a UE está preparada para lhe fazer face", ressalva a nota.