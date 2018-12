No deal. Senado norte-americano encerra trabalhos sem acordo sobre o muro

O Senado norte-americano encerrou a sessão deste sábado sem um acordo sobre a questão do muro com a fronteira do México, estando a próxima sessão plenária marcada para quinta-feira.

Era necessário um entendimento para impedir a paralisação parcial do governo mas as negociações arrastam-se sobre o financiamento para a construção de um muro na fronteira com o México, uma promessa eleitoral do Presidente Donald Trump.

O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, encerrou a sessão sem soluções e as conversações decorrem no Capitólio (sede do Congresso, formado pelo Senado e Câmara dos Representantes), envolvendo o vice-Presidente, Mike Pence, e o líder democrata no Senado, Chuck Schumer.

Sem solução para o impasse, o Senado não deve voltar a reunir-se na segunda-feira, véspera de Natal, estando a próxima sessão plenária marcada para a próxima quinta-feira.

Já este sábado os líderes democratas responsabilizaram o Presidente dos Estados Unidos pela paralisação parcial do Governo federal, acusando-o de assumir uma "birra", poucas horas depois de Donald Trump os ter culpado pela ausência de acordo orçamental.

Vários serviços da administração norte-americana fecharam à meia-noite (05:00 em Lisboa) depois do impasse entre Trump e o Congresso sobre o financiamento para a construção de um muro na fronteira com o México.

Os democratas alegaram que o muro é "ineficaz e caro" e sublinharam que Trump "convenceu os republicanos a empurrar a nação para uma destrutiva paralisação no meio da temporada de festas".

Alguns dos serviços do Governo federal dos EUA deixaram de ter financiamento e enfrentam uma paralisação parcial devido à falta de entendimento entre a Câmara dos Representantes, Senado e o Presidente norte-americano.