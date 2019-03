Será à terceira? Acordo do Brexit volta a ser votado esta sexta-feira

O speaker do Parlamento britânico, John Bercow, marcou para esta sexta-feira uma nova votação sobre o Brexit.

PUB

Bercow tinha ameaçado não marcar esta votação, caso o texto do Acordo de Saída não fosse alterado. Nesse sentido, Theresa May retirou do documento a "declaração política sobre as relações futuras" com a União Europeia e, assim, a votação avança.

"A moção é nova, substancialmente diferente, e está em conformidade com os requerimentos para a minha decisão", disse o speaker.

Caso o documento seja novamente chumbado, o Brexit fica marcado para o dia 12 de abril. Em caso de aprovação, a saída com acordo acontece a 22 de maio.

A iniciativa para este novo escrutínio partiu do Governo, depois de Theresa May ter anunciado esta quarta-feira que abandona o cargo de primeira-ministra caso o acordo seja aprovado.