Sete anos de prisão para ex-primeiro-ministro do Paquistão

Um tribunal especial criado para julgar crimes de corrupção condenou esta segunda-feira Nawaz Sharif a passar os próximos sete anos numa prisão de Islamabad.

Os juízes consideraram que o três vezes primeiro-ministro não conseguiu provar a fonte de rendimentos que lhe permitiram ser dono de uma siderurgia na Arábia Saudita.

Sharif garante que está a ser vítima de um julgamento político, mas este não é o primeiro julgamento em que é condenado a pena de prisão. Em julho deste ano, foi condenado (pelo mesmo tribunal) a dez anos de cadeia. Esse caso estava relacionado com a compra de apartamentos de luxo em Londres.

O antigo governante estava agora em liberdade após ter avançado com um recurso em setembro.

Ambas as acusações só surgiram após o Supremo Tribunal paquistanês, o ter deposto do cargo de primeiro-ministro do país.