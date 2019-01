Sete mortos e oito feridos em acidente provocou incêndio na Florida

Sete pessoas morreram e oito ficaram feridas na sequência de uma colisão entre duas plataformas gigantes e dois veículos de passageiros, acabando por derramar combustível numa estrada na Florida e provocando um incêndio, divulgaram hoje as autoridades locais.

O acidente ocorreu na quinta-feira, na estrada interestadual 75, cerca de 1,6 quilómetros a sul de Alachua, próximo da cidade de Gainesville, tendo as chamas sido alimentadas por cerca de 189 litros de gasóleo que foram derramados.

Inicialmente, as autoridades indicaram seis mortes, mas ao final da noite de quinta-feira foi registada uma sétima vítima mortal.

Pelo menos oito pessoas foram hospitalizados, algumas com ferimentos graves, noticiou o jornal Gainesville Sun.

Patrick Riordan, porta-voz da Patrulha Rodoviária da Flórida na região de Lake City, disse, na noite de quinta-feira, que cinco das vítimas mortais estavam numa carrinha de passageiros, e outra num trator-reboque.

O oficial disse ainda à agência Associated Press que não está claro se as vítimas morreram no acidente ou no incêndio - que foi tão intenso que danificou partes da estrada -, o que tornará a identificação mais difícil.

O porta-voz da Patrulha Rodoviária da Flórida adiantou que as principais prioridades daquele departamento passam agora conduzir uma investigação completa e identificar as vítimas mortais.