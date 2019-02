Pelo menos dez pessoas soterradas após avalancha junto a resort na Suíça

Várias pessoas ficaram soterradas na sequência de uma avalancha que atingiu uma pista na encosta de um resort suíço de Crans-Montana. A informação foi confirmada pela polícia local, que adiantou que pelo menos sete pessoas estão desaparecidas.

Já o autarca daquela comuna suíça adiantou ao jornal The Nouvelliste que "há entre dez a doze pessoas" atingidas pela avalancha.

De acordo com a Reuters, as autoridades acreditam que a subida da temperatura naquela região provocaram o deslizamento da neve.

#AvalancheCransMontana - 14h15 - une avalanche s'est produite sur le secteur de la Plaine-Morte - Secours sur place - Plusieurs personnes ensevelies. Informations suivront. Police cantonale VS. - Police Valais (@PoliceValais) 19 de fevereiro de 2019

As equipas de resgate e salvamento já estão no terreno com cães pisteiros à procura de sobreviventes e a avaliar se há mais vítimas. Segundo testemunhas, há pelo menos quatro helicópteros a sobrevoar a zona da avalancha.