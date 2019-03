Simulou a castração de Bolsonaro em 2014. Agora, pertence ao Governo dele

Quem via Sara Winter no início desta década a protestar de topless ou completamente nua Brasil afora, como representante no país do grupo feminista Femen, de origem ucraniana, mal podia imaginar que, anos depois, a mesma pessoa organizaria o primeiro congresso antifeminista do país.

O aborto foi o tema central de um encontro que reuniu 300 pessoas numa igreja do Rio de Janeiro - e que oferecia bonequinhos a simular fetos à mesa do coffee break.

Entretanto, uma das convidadas no seminário foi Ana Caroline Campagnolo, autodefinida "antimarxista, antifeminista e cristã" e hoje deputada estadual pelo PSL, o partido do presidente Bolsonaro.

Ana Caroline tornou-se uma referência do neoconservadorismo brasileiro ao processar a sua orientadora de mestrado, que desistiu de supervisionar o seu projeto "Virgindade e Família".

Mais recentemente propôs que alunos denunciassem professores que falassem de política nas salas de aula.

Ora Ana Caroline Campagnolo serviu de elo de ligação entre a ex-feminista, hoje antifeminista Sara Winter, e Damares Alves, a ministra dos direitos humanos que quer meninos de azul e meninas de cor-de-rosa e se envolve em polémicas semanais.

Vai daí, Sara Winter, que ainda em 2014 simulou a castração do então deputado Jair Bolsonaro, num evento na Avenida Atlântica de Copacabana chamado Cortar o Mal Pela Raiz, é a mais nova integrante do governo do capitão reformado, a convite de Damares.

Vai coordenar as políticas para a maternidade.

