Sindicatos da Ryanair em greve. Representantes lusos esperam forte adesão

Onze sindicatos de pilotos e tripulantes da Ryanair iniciar, esta sexta-feira, uma greve europeia. Na preparação para esta greve, a companhia aérea irlandesa já tinha cancelado 150 voos e, esta quinta-feira, pré-cancelou cerca de uma centena depois do anúncio dos sindicatos alemães de que se iriam juntar à mesma.

Em Portugal, a presidente do Sindicato Nacional Do Pessoal De Voo Da Aviação Civil (SNPVAC), Luciana Passo, diz estar à espera de uma forte adesão, "não muito diferente das anteriores, que rondaram os 90%".

No que diz respeito a reivindicações, os sindicatos querem sobretudo que a companhia aérea respeite as leis dos países. Nesta dimensão, Luciana Passo destaca as ações da Comissão Europeia e do governo belga e lamenta, por contraste, a falta de iniciativa do governo português em relação a este assunto.

Luciana Passo e a fotografia da secretária de Estado.

"Não temos resposta de responsável absolutamente nenhum", revela a presidente do SNPVAC. Luciana Passo critica ainda, a nível individual, o comportamento da secretária de Estado, que "tira fotografias sorridente" com o CEO da Ryanair, que "maltrata os portugueses".

À TSF, a presidente do SNPVAC adiante que os sindicatos têm marcada, já na próxima semana, uma reunião com a Comissão Europeia, no dia 3, para discutir o dossiê Ryanair.