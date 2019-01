Israel intercetou rocket disparado do território sírio

O exército de Israel divulgou este domingo que um 'rocket' disparado do território sírio foi intercetado na zona dos montes Golã sob controlo de Telavive, momentos depois do anúncio de raides israelitas na zona sul da Síria.

"Um 'rocket' lançado para norte dos montes Golã foi intercetado pelo sistema de defesa aérea 'Iron Dome'", indicou o exército israelita, num comunicado.

Uma porta-voz militar citada pela agência noticiosa francesa France Presse (AFP) precisou posteriormente que o 'rocket' tinha sido disparado do território sírio.

Israel, oficialmente em estado de guerra com a Síria, ocupa desde 1967 a maior parte dos montes Golã (localizados entre o território de Israel e a Síria), área que anexou em 1981. A anexação nunca foi reconhecida pela comunidade internacional.

Momentos antes destas declarações, uma fonte militar síria, citada pela agência estatal síria Sana, informou que a defesa antiaérea síria tinha respondido este domingo a raides israelitas na zona sul da Síria, sem fornecer mais pormenores.

O Observatório sírio dos Direitos Humanos (OSDH) também confirmou a ocorrência destes raides.

"A zona alvo situa-se no sul de Damasco, perto do setor de Kesswa, onde se encontram os depósitos [de armas] do Hezbollah (movimento xiita libanês apoiado pelo Irão), bem como os combatentes iranianos, mas ainda não é claro se eles foram atacados", referiu, em declarações à AFP, o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Nos últimos anos, aviões de combate israelitas têm atingido, de forma frequente, alvos do Irão e do seu aliado Hezbollah no território sírio.

Encarados por Israel como grandes inimigos, Teerão e o Hezbollah têm ajudado o regime sírio liderado por Bashar al-Assad a combater os rebeldes e os 'jihadistas' num conflito que assola a Síria desde 2011.