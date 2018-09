ONU preparou plano para eventual fuga de 900 mil civis de Idlib

A ONU anunciou quinta-feira que elaborou um plano para a eventual fuga de até 900 mil civis da província de Idlib, no noroeste da Síria, alvo de bombardeamentos do regime e do seu aliado russo.

"Elaborámos um plano de resposta para o caso de até 900 mil pessoas poderem fugir. Esperamos que isto não aconteça e que não seja necessário", disse o coordenador humanitário regional da ONU para a crise síria, Panos Moumtzis.

A violência no noroeste da Síria causou em setembro mais de 38.500 deslocados, segundo a ONU, que precisa de 311 milhões de dólares (cerca de 266 milhões de euros) para as necessidades básicas dos potenciais 900 mil deslocados.

Situada na fronteira com a Turquia, a província de Idlib é o último grande bastião rebelde da Síria e conta com cerca de três milhões de habitantes (incluindo um milhão de crianças), metade dos quais já fugiram de outras zonas do país.

O regime sírio e a Rússia justificam os seus planos de ataque com a existência na província de cerca de 10.000 'jihadistas'.

A ONU têm pedido ao regime e aos seus aliados, assim como a outros países que têm influência sobre os grupos rebeldes, para que nos combates se respeite o princípio de não atacar áreas densamente povoadas, instalações humanitárias e infraestruturas vitais.

"Neste momento, enquanto organização humanitária, embora esperemos o melhor, preparamo-nos para o pior", disse Moumtzis.

A guerra na Síria, desencadeada em 2011, já matou mais de 360.000 pessoas, segundo o último balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos divulgado esta quinta-feira.