Oposição síria recusa participar nas negociações de paz

Num comunicado, os grupos rebeldes, entre os quais figuram os principais adversários políticos do regime, afirmam que as conversações, previstas para janeiro, são apenas uma tentativa para "contornar" o processo de paz lançado pela ONU em 2014.

Os grupos recusam ainda o pedido russo para que deixem de exigir o afastamento do Presidente sírio, Bashar al-Assad.

"Rejeitamos e afirmamos que a Rússia é um agressor que cometeu crimes de guerra contra os sírios", lê-se no texto.

"A Rússia não contribuiu com um único gesto para aliviar o sofrimento do povo sírio e não pressionou o regime que apoia a avançar um centímetro no sentido de uma via efetiva para uma resolução" do conflito, afirmam.

Os grupos, entre os quais figuram o Ahrar al-Sham, o Exército do Islão e várias fações do Exército Sírio Livre, afirmam-se empenhados no processo de Genebra e pediram à comunidade internacional para pôr fim ao derramamento de sangue na Síria, em guerra há seis anos.

As conversações de Sotchi, sudoeste da Rússia, previstas para 29 e 30 de janeiro, foram anunciadas depois de contactos entre a Rússia e o Irão, que apoiam o regime, e a Turquia, que apoia a oposição.

O regime sírio anunciou a intenção de participar nas conversações. À imprensa, Bashar al-Assad disse recentemente que a agenda para Sotchi inclui novas eleições e a alteração da Constituição.