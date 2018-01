Pelo menos 18 mortos em explosão no bastião rebelde de Idlib

Pelo menos 18 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas este domingo numa forte explosão junto à sede de uma fação insurgente na cidade de Idlib, noroeste da Síria, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Entre as vítimas incluem-se civis, havendo notícia de diversos desaparecidos sob os escombros. O OSDH referiu-se ainda a muitos feridos em estado grave ou crítico, admitindo um aumento do número de mortos nas próximas horas.

Equipas de socorro procederam à transferência dos feridos para hospitais e prosseguiam os trabalhos de remoção dos escombros em busca de sobreviventes, numa deflagração que causou grandes danos materiais.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

A ONG disse desconhecer se a explosão foi provocada por um carro armadilhado, mas confirmou que o objetivo do ataque foi a sede do grupo armado Soldados do Cáucaso, uma das fações islamitas e rebeldes que atuam em Idlib.

A província está quase totalmente controlada pela Organização de Libertação do Levante, uma aliança formada em torno da ex-filial síria da Al-Qaida, e de outras fações armas com combatem as forças governamentais do Presidente sírio, Bashar al-Assad.