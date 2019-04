Quinze civis mortos em ataques do exército na Síria

Pelo menos 15 civis foram este domingo mortos em ataques das forças governamentais sírias a várias localidades da zona desmilitarizada criada em torno da província de Idlib, último bastião da oposição no norte da Síria, indicou uma ONG.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), dez pessoas, entre as quais uma criança, morreram em ataques de artilharia às aldeias de Nirib, Saraqeb e Juin, situadas no leste e sudeste da província de Idlib.

Mais cinco civis morreram perto da cidade de Mesyaf, situada no oeste da província de Hama, também incluída na zona desmilitarizada, que se estende por um total de quatro regiões.

O OSDH, com sede no Reino Unido, mas com uma ampla rede de colaboradores no país árabe, indicou que se registaram também mais de 30 feridos nos ataques e que o número de vítimas mortais poderá aumentar, porque alguns dos feridos se encontram em estado grave.

Segundo o observatório, as fações armadas da oposição lançaram morteiros contra posições das forças leais ao regime do Presidente sírio, Bashar al-Assad, na zona de Tel Hoiz, situada no sul da província de Alepo.

Idlib é controlada por grupos rebeldes e islamistas, entre os quais a Frente de Libertação do Levante (ex-filial síria da Al-Qaida), e, para deter uma ofensiva das forças governamentais à região, foi criada, em outubro passado, a zona desmilitarizada, graças a um acordo entre a Turquia (defensora da oposição) e a Rússia (principal aliado do Governo).