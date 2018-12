"Chegou a hora." Trump anuncia retirada das tropas norte-americanas da Síria

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje que "chegou a hora" de fazer regressar a casa os dois mil soldados que os Estados Unidos mantêm na Síria para lutar contra o grupo 'jihadista' Daesh.

"Ganhámos!", reforçou Trump num curto vídeo publicado na sua conta na rede social Twitter. "Os nossos rapazes, as jovens mulheres, os nossos homens, vão todos regressar, e vão todos regressar agora".

Trump já tinha recorrido antes à sua conta no Twitter para justificar por escrito a decisão de retirar as tropas: "Derrotámos o Estado Islâmico na Síria, a única razão para estar ali durante a Presidência".

A iniciativa da retirada dos 2 mil soldados norte-americanos em território sírio terá partido do próprio Donald Trump, e produzirá efeitos já em 2019, embora os norte-americanos continuem com tropas no Iraque, com capacidade de desferir ataques na Síria.

As tropas americanas lideram desde 2014 a coligação internacional contra a ameaça terrorista.

Durante a campanha presidencial de 2016, Donald Trump tinha defendido a diminuição da presença militar norte-americana no Médio Oriente. Contudo, quando tomou posse como Presidente dos EUA, Trump recuou nessa intenção, concordando com assessores militares que o convenceram da necessidade de manter forças na Síria, para acabar com o Estado Islâmico.

No início de dezembro, o Pentágono tinha desmentido qualquer intenção de retirada da Síria.