Sismo de hoje na Coreia do Norte foi provocado por um teste nuclear... de 2017

Um pequeno tremor de terra de magnitude 2,8 atingiu, esta quarta-feira, a província norte-coreana de Hamgyong Norte. De acordo com a Administração Meteorológica da Coreia, o sismo foi provocado pela detonação subterrânea de um dispositivo nuclear, em setembro de 2017.

O sismo desta quarta-feira aconteceu a cerca de 12 quilómetros de profundidade, a escassos quilómetros do local de testes nucleares de Punggye-ri, segundo a CNN .

O teste nuclear foi o mais potente alguma vez realizado pela Coreia do Norte. De acordo com o Ministério da Defesa do Japão, o teste nuclear atingiu um nível explosivo de 160 quilotoneladas. Na altura, a explosão causou um terramoto de magnitude 6,3, que teve várias réplicas.

A Coreia do Norte garante que, desde então, o local de testes nucleares foi encerrado, no entanto, ainda não é claro se esta se encontra inoperável ou não.

Este tremor de terra surge um dia depois de o líder norte-coreano, Kim Jong-Un ter afirmado o seu compromisso com a desnuclearização do país, no seu discurso de Ano Novo. O líder da Coreia do Norte garantiu que o país não irá criar testar nem usar mais armas nucleares".