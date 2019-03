Um sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter afetou na noite de sexta-feira a região de Coquimbo, no norte do Chile, mas sem relatos de danos pessoais ou materiais até ao momento, anunciaram as autoridades.

De acordo com o Centro Nacional de Sismologia da Universidade do Chile, o sismo foi sentido às 19h43 locais (22h43 em Portugal), com epicentro a 46 quilómetros a sudoeste de Tongoy e 427 quilómetros a norte de Santiago, capital do país.

O hipocentro localizou-se a 15 quilómetros de profundidade.

Este sismo foi o oitavo a afetar o Chile na sexta-feira, com o mais forte a ser um de magnitude 7 na escala de Richter, que ocorreu na cidade peruana de Arequipa, e que foi sentido na zona norte do Chile.

O Chile, localizado no Anel de Fogo do Pacífico, é um dos países com maior atividade sísmica no mundo.