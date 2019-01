Sismo de magnitude 5,9 registado nas Filipinas

Um sismo de magnitude 5,9 foi registado, esta quarta-feira, na ilha de Mindanau, no sul das Filipinas, sem causar vítimas ou danos graves, anunciaram as autoridades.

De acordo com o Instituto de Vulcanologia e Sismologia filipino, trata-se de uma réplica do sismo de magnitude 7,2 que atingiu a ilha no final de dezembro e que desencadeou um alerta de tsunami.

As Filipinas assentam sobre o chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica, que regista cerca de sete mil abalos sísmicos por ano, a maioria dos quais moderados.