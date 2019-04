Sismo de magnitude 6.7 atinge ilha na Indonésia

Um terramoto de magnitude 6.7 a 6.8 atingiu a ilha de Celebes (Sulawesi), na Indonésia, esta sexta-feira.



De acordo com a Reuters, não houve relatos imediatos de danos ou vítimas do terramoto que aconteceu a 280 quilómetros do sul da província de Gorontalo, com uma profundidade de 43 quilómetros.

PUB

A agência Indonésia de geofísica alerta para o risco de tsunami.



Segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico o terramoto foi sentido às 19h40 horas locais (12h40 em Lisboa) com magnitude 6.7 na escala de Richter, enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos indica que a magnitude foi de 6.8 na mesma escala.