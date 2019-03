Sismo de magnitude 7.1 atinge o Peru

Um tremor de terra, com magnitude de 7.1, atingiu, esta manhã, o Peru, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O sismo, que ocorreu a 258 quilómetros de profundidade, teve epicentro a cerca de 67 quilómetros da cidade de Juliaca, no sudeste do país.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico afirma que não é esperado qualquer tsunami destrutivo no Pacífico, na sequência do sismo.