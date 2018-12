Sismo de magnitude 7,5 na Nova Caledónia. Há alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 7,5 foi hoje registado no sul do oceano Pacífico, perto do arquipélago da Nova Caledónia, e as autoridades já ordenaram a evacuação do local devido à possibilidade de tsunami na zona.

O serviço de alerta de tsunamis do Pacífico disse esperar, com base em todos os dados disponíveis, a chegada de ondas, com um a três metros de altura, às costas da Nova Caledónia, de Vanuatu e das ilhas Fiji.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, disse que o abalo foi registado a 168 quilómetros a leste de Tadine, na Nova Caledónia, e a uma profundidade de 10 quilómetros.

Foto: EPA

O arquipélago da Nova Caledónia assenta sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica onde, todos os anos, se registam cerca de sete mil sismos, na maioria moderados.