Sismo de magnitude 7.5 sentido no Equador, Perú e Colômbia

Um tremor de terra atingiu, esta sexta-feira, o Equador. O sismo de magnitude 7.5 teve epicentro perto da cidade de Macas, a 224 quilómetros da cidade de Ambato, no centro do país, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O sismo aconteceu às 5h17 na hora local (10h17 em Lisboa), a uma profundidade de 132 quilómetros. Houve, entretanto, registo de várias réplicas.

Terá sido sentido em todo o território do Equador, no Sul da Colômbia e no Norte do Peru, até à capital de Lima.

Relatos de testemunhas falam num trenor muito longo, de cerca de "30 segundos", adianta a agência Reuters.

Ainda não há informações quanto a eventuais danos ou vítimas. Também não foi emitido qualquer aviso pelo Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

Inicialmente, o Serviço Geológico dos Estados Unidos anunciara que o sismo teria tido magnitude de 7.7, mas o valor foi revisto para 7.5.