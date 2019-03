Situação agrava-se na Venezuela. Governo está a contactar empresários portugueses

As circunstâncias tornaram-se "gravemente difíceis na Venezuela". É o que diz à TSF, José Luís Carneiro, o secretário de Estado das Comunidades, que tem mantido todos os dias contacto com a rede consular portuguesa em Caracas.

"A situação é cada vez mais difícil. Naturalmente que os cortes consecutivos da energia elétrica, ao longo dos últimos cinco dias, tem provocado problemas muito graves nas condições de vida, que já eram muito difíceis. Agora tornaram-se gravemente difíceis, porque estamos a falar de cortes de energia durante vários dias que conduzem a que, efetivamente, não haja condições para abastecer com água as respetivas habitações e estabelecimentos comerciais, até as próprias estruturas do movimentos associativo. Esta circunstância cria um quadro de pânico, uma grande angústia nos portugueses que lá se encontram e que estão confrontados com estas duras e graves condições de vida."

José Luís Carneiro adianta que já foram assaltados ou alvo de tentativa de assalto vários estabelecimentos portugueses.

"Entre o dia de ontem e o dia de hoje foram contactados vários empresários portugueses, proprietários de micro, pequenos e médios estabelecimentos, foram contactos também empresários do setor da distribuição e conseguimos detetar que houve, pelo menos, cinco estruturas empresariais que foram objeto de assalto ou tentativa de assalto. Houve também casos em que as próprias autoridades policiais e militares deitaram mão àqueles que estavam a procurar destruir essas infraestruturas comerciais e empresariais e a procurar assaltar esses estabelecimentos."