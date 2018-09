Londres quer reunir de emergência o Conselho de Segurança da ONU

O Reino Unido pediu esta quarta-feira uma reunião de emergência do Conselho de Segurança após a emissão de mandados de captura para dois agentes dos serviços secretos militares russos acusados de um ataque com gás 'novitchok' em território britânico.

A reunião deve realizar-se na quinta-feira e permitirá a Londres colocar os seus parceiros do Conselho de Segurança a par dos últimos desenvolvimentos do caso de envenenamento com gás neurotóxico 'novitchok' do ex-espião russo Serguei Skripal e da filha Iulia, a 4 de março, em Salisbury, sudoeste de Inglaterra, precisou a embaixadora britânica na ONU, Karen Pierce.

O caso do envenenamento está na origem de uma grave crise diplomática entre o Kremlin e o Ocidente.

Esta manhã, a primeira-ministra britânica, Theresa May, acusou os serviços secretos militares russos da autoria da tentativa de assassínio com 'novitchok' do antigo espião russo perpetrada, segundo indicou, por dois "agentes" desse organismo, para os quais foram emitidos mandados de captura.

Moscovo, que nega desde sempre estar na origem daquele ataque, condenou uma "manipulação da informação".