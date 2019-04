Socialistas lideram sondagens em Espanha, mas precisam de uma Geringonça para a maioria

Os socialistas do PSOE lideram sondagens para as eleições legislativas de 28 de abril em Espanha.

PUB

Segundo o inquérito divulgado pelo jornal espanhol ABC, o partido de Pedro Sanchez surge em primeiro lugar nas preferências dos espanhóis com 31,1% das intenções de voto.

Se a sondagem se confirmar nas urnas, os socialistas só conquistam entre 137 e 139 dos 350 assentos no Parlamento.

Para garantir a reeleição, o primeiro-ministro espanhol teria de fazer uma coligação com apoio do partido de esquerda Podemos e dos nacionalistas do País Basco.

Uma coligação de direita também poderia chegar à maioria, revela esta sondagem. Se o PP, o Ciudadanos e o Vox decidissem unir forças podiam conseguir 45,6% dos votos.