Sri Lanka recebeu mais de 100 candidatos a carrascos para retomar pena de morte

O Sri Lanka conseguiu 102 candidatos a carrascos numa altura em que o país se preparar para reintroduzir a pena de morte para crimes relacionados com tráfico de droga.

No ano passado, o Presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, anunciou que as execuções iam ser retomadas, depois de a última execução de um prisioneiro no país datar de 1976.

Os anúncios para o emprego iniciaram-se no mês passado e, segundo o porta-voz do do serviço prisional, Thushara Upuldeniya, foram solicitados candidatos como "excelente caráter moral" e "força mental".

Entre os 102 candidatos encontra-se um norte-americano que acabou por ser rejeitado pelo facto de os estrangeiros não serem elegíveis para o cargo.

Apesar de a última execução ter sido feita em 1976, o Sri Lanka contou com um carrasco até 2014, sendo que o homem que nunca teve de executar ninguém. Depois da sua saída ainda foi contratado outro trabalhador, mas nunca apareceu.