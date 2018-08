Supremo tribunal brasileiro adia decisão sobre acusação de racismo contra Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil adiou a decisão sobre a ação movida pela procuradora-geral da República contra Jair Bolsonaro por racismo.

Dos cinco juízes a quem cabia decidir, dois consideraram-no culpado e outros dois inocentes. Alexandre de Moraes, o magistrado a quem caberia o voto decisivo, optou por pedir mais tempo para analisar o processo e assim adiar um desfecho para prazo ainda designar.

O processo era relativo a declarações do deputado, em abril, numa visita ao Clube Hebraica, em São Paulo. Bolsonaro disse que afrodescendentes que habitam quilombos, comunidades rurais de descendentes de escravos, "não fazem nada e nem para procriar servem mais", e que as reservas em causa, assim como as de indígenas, atrapalham a economia do país porque custam, segundo o candidato, mil milhões por ano aos cofres do estado.

O ex-capitão do exército afirmara também que o afrodescendente mais leve que ele encontrou numa visita a um quilombo "pesava sete arrobas".

A procuradora-geral da República viu racismo na comparação com uma unidade de peso de animais.

Os advogados de Bolsonaro contestam, atribuindo a frase a um excesso de retórica permitido, por lei, a um deputado da nação enquanto discursa.

Se Bolsonaro passar à condição de réu, deve, segundo a maioria dos observadores, estar habilitado a concorrer mesmo assim à presidência, até porque já é réu noutro processo por incitamento à violação, por ter dito a uma deputada do PT, Maria do Rosário, em plenário da Câmara que só não a estuprava porque ela não merecia.