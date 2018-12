Portugal tem de preparar-se para um cenário de "hard Brexit"

"A Comissão Europeia já emitiu um comunicado a dizer que a partir de janeiro terá preparadas uma série de orientações para essa possibilidade. O governo português estará também a pensar nisso", afirma o embaixador Martins da Cruz.

Em declarações à TSF, aponta o que considera serem as áreas mais sensíveis, que o governo português deve ter em consideração numa eventual saída sem acordo do Reino Unido da União Europeia.

"As áreas que interessarão mais são as que dizem respeito à situação dos cerca de 200 mil portugueses que vivem e trabalham em Inglaterra; a situação dos ingleses que vivem em Portugal. Também as questões relativas ao comércio: como é que se vão pautar as relações comerciais entre Portugal e o Reino Unido se houver um brexit duro, ou seja, vamos começar a aplicar taxas alfandegárias quando importamos produtos ingleses? Os ingleses pagarão taxas quando exportamos para Inglaterra, por exemplo, vinho do Porto? No caso dos investimentos ingleses em Portugal obedecem a que tipo de regras? Às regras da Organização Internacional do Comércio? Se houver turistas ingleses que vêm a Portugal e portugueses que vão a Inglaterra, precisam de visto no passaporte?"

O embaixador Martins da Cruz sublinha que o Reino Unido vai continuar a ter poder de veto no Conselho de Segurança da ONU e é o mais velho aliado de Portugal. Acredita que 2019 vai ficar para a história.

Martins da Cruz sublinha que o Reino Unido vai continuar a ser um aliado importante para Portugal.

"Vai ser um ano difícil, porque vai haver uma fragmentação da União Europeia. Não podemos esquecer que o Reino Unido é o mais velho aliado de Portugal e é essencial para a NATO e continuará a ser, mesmo depois do Brexit, uma potencia nuclear e um pais com direito a veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em termos de política externa vai continuar a ser um parceiro muito importante para Portugal e o nosso mais velho aliado".

O governo espanhol já tem um plano de contingência para a eventualidade de não haver acordo para o Brexit. A notícia foi publicada esta quarta-feira no diário "El País", o jornal escreve que o objetivo é suavizar o impacto que um divórcio litigioso entre o Reino Unido e a União Europeia possa ter em Espanha, sobretudo nos setores mais expostos, como a aviação, o comércio e os direitos dos cidadãos.