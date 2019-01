Taxistas espanhóis tentam parar Madrid. Polícia de choque retira carros de uma das artérias

Os taxistas espanhóis estão em greve por tempo indeterminado contra a forma como as plataformas eletrónicas de transporte como a Uber e a Cabify estão regulamentadas. Esta manhã, os taxistas tentaram bloquear uma das principais artérias de Madrid, Paseo de la Castellana, o que levou a polícia a intervir, para desimpedir a via.

De acordo com o La Vanguardia, são esperados mais quatro mil taxistas que devem juntar-se aos grevistas madrilenos.

A polícia de choque conseguiu retirar dezenas de taxistas do Paseo de la Castellana. Alguns saíram por iniciativa própria e outros viram os veículos rebocados, mas muitos resistiram à intervenção policial e continuaram o protesto ao som de uma adaptação da música "Bella Ciao": "VTC [Veículos de Transporte com Condutor] Ciao".

O delegado do Governo de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, garantiu "a mobilidade, o tráfego e os direitos dos cidadãos" e sublinhou que o "direito legítimo" de protestar não levar ao "colapso" da cidade.

Os taxistas querem impor um tempo mínimo para contratar as plataformas eletrónicas de transporte, em Madrid, em vez de uma distância mínima.



Um forte contingente de forças de segurança, que também incluiu polícia de choque, convenceu os taxistas a desocupar a conhecida artéria que atravessa a capital de Espanha a partir do norte e até ao centro da cidade, depois de algumas dezenas de táxis terem sido rebocados.



Os taxistas estão em greve desde há uma semana e no domingo tinham transferido o centro dos seus protestos da Feira Internacional de Madrid, onde estiveram concentrados desde a passada segunda-feira, para o Passeio da Castelhana.



Estes condutores profissionais manifestam desta forma a sua oposição em relação ao que consideram ser "concorrência desleal" dos veículos de aluguer com condutor, como aqueles que são utilizados pelas empresas Uber e Cabify.



Os taxistas querem continuar com a manifestar-se até que a Comunidade da Madrid atenda às suas reivindicações, sendo a mais importante que os veículos de aluguer com condutor tenham um prazo de tempo mínimo entre o momento em que são contactados por um cliente até que prestem o serviço solicitado.



Os taxistas esperam a chegada a Madrid de colegas de trabalho vindos de outras Comunidades Autonómicas espanholas e falam também na possibilidade de vir uma delegação de Portugal.