Taxistas ganharam a guerra. Uber e Cabify deixam de operar em Barcelona

A Uber e a Cabify anunciaram, esta quinta-feira, que vão suspender os seus serviço na cidade de Barcelona, em Espanha, depois de ter sido aprovada regulamentação que limita a atuação destas empresas de transporte privado.

"As novas restrições aprovadas pelo Governo catalão deixam-nos sem outra escolha senão suspender a UberX enquanto avaliamos o nosso futuro em Barcelona", informou o porta-voz da Uber.

Já a Cabify disse lamentar que "as autoridades tenham cedido à pressão e às exigências do setor do táxi, prejudicando gravemente o interesse dos cidadãos" e informou que ainda esta quinta-feira irá comunicar aos seus utilizadores que deixará de operar em Barcelona.

As novas regras implementadas pelo Governo da Catalunha estabelecem que, para pedir um serviço de transporte através de uma plataforma eletrónica como a Uber e Cabify, os passageiros terão de ligar com pelo menos 15 minutos de antecedência (o que deixa as viagens urgentes entregues ao setor do táxi).

Estas medidas surgiram depois da pressão exercida pelos taxistas, que têm realizado várias greves na cidade de Barcelona e que continuam com uma paralisação na capital espanhola, Madrid.

Ambas as empresas de transporte com recurso a plataformas eletrónicas afirmam que a nova legislação as obriga a um despedimento massivo de motoristas.

As empresas não deixam, no entanto, de lado a esperança de voltar a operar na cidade."Assumimos o compromisso de ser um parceiro de longo termo das cidades espanholas e esperamos trabalhar com o Governo catalão e o com o município para uma regulamentação justa para todos", disse a Uber.

Notícia atualizada às 10h53