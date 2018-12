Tempestade cobre EUA de neve. Pelo menos sete pessoas morreram em acidentes

Pelo menos sete pessoas morreram em acidentes relacionados com a tempestade de neve e as fortes chuvas que afetam há cerca de uma semana várias regiões dos Estados Unidos.



Na sexta-feira, um adolescente de 17 anos morreu, no estado de Iowa, numa colisão entre duas viaturas, que a polícia atribuiu ao solo gelado.

No estado do Minnesota, onde a visibilidade era reduzida devido à queda de neve na quinta-feira, um peão de 51 anos foi derrubado por uma carrinha e uma mulher de 47 anos morreu num acidente entre o autocarro em que seguia e uma outra viatura.

Também na quinta-feira, uma pessoa morreu num acidente numa autoestrada gelada do estado de Kansas e um homem de 37 anos foi vítima de uma colisão entre um limpa-neves e um camião em Dakota do Norte.

No estado de Luisiana, uma mulher de 58 anos morreu, na quarta-feira à noite, após uma árvore ter caído e esmagado a caravana onde morava. No mesmo dia, uma mulher que acampava no estado de Tennessee morreu quando tentava atravessar um riacho.

A tempestade Eboni está a perder intensidade, mas ainda são esperados ventos gelados e rajadas de neve nos estados de Novo México e Texas, no Sudoeste, e de Montana, no Noroeste.



Segundo o FlightAware, esta sexta-feira 150 voos foram anulados e 2.100 sofreram atrasos. Quinta-feira foi o dia mais prpblemático, com cerca de 800 voos cancelados e mais de seis mil atrasados.

Na região das Grandes Planícies, algumas áreas acumularam até 30 centímetros de neve e também foram afetadas por chuva e ventos fortes.