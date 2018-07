Teste de ilusão de ótica: quem vê primeiro, Trump ou Putin?

O mais recente número da revista Time não está com "paninhos quentes" no que toca à abordagem do tema do momento na política internacional: a relação entre Donald Trump e Vladimir Putin no rescaldo da cimeira em Helsínquia.

A edição de 30 de julho, sob o tema "A Cimeira da Crise", traz na capa os dois líderes mas moldados numa só pessoa, como se fossem uma só identidade, um só ego.

A ilustração faz lembrar os testes de ilusão de ótica, nos quais é pedido para escolher a qual a imagem que se vê primeiro. A Time não pede para fazer essa escolha, mas faz uma análise detalhada da atuação de Trump na cimeira.

Foto: © Direitos Reservados/Revista Time

Em Helsínquia, recorde-se, Trump não condenou a alegada ingerência da Rússia nas eleições presidenciais e recusou-se a afirmar se acreditava mais nas agências de inteligência americanas do que na Rússia.

As declarações fizeram surgir críticas, quer de democratas quer de republicanos , que obrigaram o Presidente dos EUA a corrigir as suas palavras e a admitir ingerência da Rússia nas eleições.