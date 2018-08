"The Big Bang Theory" chega ao fim após 12ª temporada

A série "The Big Bang Theory" vai chegar ao fim. A 12ª temporada será a última da série de comédia norte-americana e vai representar o fim da comédia multicâmara mais longa da história da televisão.

No comunicado divulgado esta quarta-feira e citado pela imprensa norte-americana, o criador Chuck Lorre e produtores da Warner Bros. deixaram um forte agradecimento aos fãs.

"Seremos eternamente gratos aos fãs pelo apoio a 'The Big Bang Theory' durante as últimas 12 temporadas. Nós, junto com o elenco, os guionistas e a equipa, celebramos o sucesso da série e pretendemos apresentar um desfecho épico", disseram.

A 12ª temporada da série vai começar no dia 24 de setembro nos Estados Unidos e, ao contrário do desejo do diretor da CBS Entertainment vai ser a última.

Kelly Kahl tinha dito há menos de três semanas que estava a haver uma negociação para que a série continuasse e mostrou-se convicto de que não estava em causa a última temporada.

No fim de uma 'maratona' que começou em 2007, "The Big Bang Theory" vai contar com 279 episódios, depois de ter sido indicado para 52 Emmys e vencido dez estatuetas. Para a história fica também o facto de nunca ter ganho o prémio para melhor série de comédia.