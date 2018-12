"Brexit é importante e foca-se no interesse das pessoas." May reage ao voto de confiança

A moção de censura a Theresa May foi chumbada. E, desta forma, a primeira-ministra conseguiu um voto de confiança por parte dos deputados e mantém-se à frente do Partido Conservador e do Reino Unido, depois de uma moção de censura apresentada pelo próprio partido.

Antes da moção de censura, May fez um pequeno discurso e respondeu a perguntas dos presentes. Quando entrou, foi recebida com gritos e palmadas fortes nas mesas, uma reação normal, mas cujo volume varia de acordo com a situação em que a reunião decorre, e que normalmente é interpretado como um sinal de apoio.

Para que Theresa May se mantivesse na liderança precisava de reunir pelo menos metade dos votos mais um, ou seja 159, e conseguiu-o com 200 votos a favor e 117 contra.

Com esta vitória, May fica imune durante um ano a nova contestação interna.

"Entregaremos o Brexit que as pessoas votaram"

Depois do voto de confiança conseguido esta noite, Theresa May agradeceu o apoio demonstrado na votação que lhe permite manter-se à frente do Partido Conservador e do Reino Unido.

A Primeira-ministra afirmou ainda que irá atuar pelo interesse nacional, prometendo um futuro melhor para o país que governa com um executivo focado na construção de uma economia mais forte, colocando as prioridades do povo em primeiro lugar.

Theresa May concluiu o seu discurso de agradecimento dizendo que "o Brexit é importante e foca-se no interesse das pessoas" e deixou garantias de querer "construir um país que funcione para todos".

(Notícia atualizada às 21h34)

