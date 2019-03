Theresa May demite-se quando acordo para o Brexit for aprovado

A primeira-ministra britânica prometeu aos deputados do Partido Conservador que renunciará ao cargo quando o acordo para o Brexit, chumbado duas vezes, for aprovado no Parlamento, o que a afastará de uma próxima fase de negociações.

De acordo com a Reuters, um membro do Parlamento confirmou que May sai de primeira-ministra se o acordo passar.

"Estou preparada para abandonar o meu cargo mais cedo do que esperava se conseguir uma saída suave e ordeira do Brexit", revelou aos deputados.

O objetivo da primeira-ministra é evitar uma saída desordenada da União Europeia.

(Notícia em atualização)