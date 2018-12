Theresa May regressa a Bruxelas para pedir "garantia extra" em nova cimeira europeia

Afastada a renegociação do acordo, uma fonte, ouvida pela TSF, admitiu que da cimeira de hoje possa resultar uma "declaração política" que ajude a interpretar o texto na parte relativa à solução de último recurso - o chamado "backstopt" - para a Irlanda.

Outra fonte, afirmou que o resultado pode ser muito mais limitado, ficando apenas por um texto escrito "nas conclusões" da cimeira, que vá, ainda assim ao encontro da garantia que a primeira-ministra deverá vir pedir ao conselho.

Esta semana, dois membros do governo britânico admitiram em Bruxelas que Theresa May quer uma "garantia legal extra" de que o Reino Unido não ficará eternamente preso no "backstop" da Irlanda".

Mas, alguns especialistas admitem que a garantia que Reino Unido pretende "já está assegurada pelo direito internacional", e por essa razão, o acordo do Brexit pode precisar apenas de alguma coisa que clarifique que a União Europeia também interpreta o texto da mesma forma.

Retoques

Uma fonte oficial do Concelho garantiu que as negociações "estão fechadas e que apenas" são admissíveis "pequenos retoques" de cosmética, muito limitados e que "não contrariem em nada aquilo que já foi negociado e fechado anteriormente", com o acordo de todos.

As várias fontes disseram que aguardam com expectativa, o que Theresa May vem pedir aos 27, e todos esperam "clareza" da primeira-ministra britânica e que ela diga, na cimeira, aquilo que realmente pretende, da União Europeia.

No deal

Na carta convite que enviou aos lideres da UE28, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk reconhece que "à medida que o tempo se esgota", é necessário discutir "os preparativos" da União Europeia para "um cenário de não-acordo".

"A intenção é que ouçamos a avaliação do primeiro-ministro do Reino Unido e, depois, reunirmo-nos a 27, para discutir o assunto e adotar conclusões relevantes", disse sobre a coreografia da cimeira de hoje.

Cimeira

Na primeira parte, os chefes de Estado ou de governo vão fazer um ponto da situação e debater o futuro Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia, adotando as conclusões relativamente a esta parte da discussão. Donald Tusk nota que "nos últimos meses, o trabalho progrediu rapidamente", e propõe que seja encontrado "um acordo no próximo outono".

No final da sessão da tarde, a primeira-ministra britânica fará "uma atualização" sobre o Brexit. Depois disto, haverá conferências de imprensa intercalar, em que deverá ser possível apurar o que veio Theresa May realmente pedir aos 27.

Posteriormente, os lideres volta a reunir-se para debater "as relações externas e adotar as conclusões da política externa, inclusive sobre a escalada da tensão no Mar de Azov e a cimeira da UE-Liga dos Estados Árabes".

"A chanceler Merkel e o presidente Macron apresentarão um relatório sobre a implementação dos Acordos de Minsk, com vistas a reverter as sanções", escreve Tusk na mesma carta.

"Depois do jantar", Donald Tusk convoca os líderes da UE27 para um novo debate, com base naquilo que eventualmente pedido pela primeira-ministra britânica. A chamada formação do Artigo 50 (apenas 27 lideres) adotará as conclusões relativas ao Brexit.

Segundo dia

Na sexta-feira, a agenda será carregada de temas, com vários encontros. "No que diz respeito à Cimeira do Euro, devemos cumprir as decisões concretas que prometemos em Junho passado [e] com base nos resultados da reunião do Eurogrupo, devemos apoiar as decisões sobre a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade e a União Bancária".

Orçamento para zona euro

Na sequência da reunião com Mário Centeno, na semana passada, Donald Tusk vai desafiar os Eurogrupo a prepararem um mecanismo para um "orçamento para a zona euro", que tem sido uma das batalhas do ministro português.

"A fim de continuar a reforçar a União Económica e Monetária, proponho que instruamos os ministros das finanças a trabalharem num instrumento orçamental da área do euro", lê-se na carta enviada aos 27 pelo presidente do Conselho Europeu.

Outros temas

Também na sexta-feira, as reuniões seguirão o formato da UE28 "para aprovar as conclusões sobre o mercado único, as alterações climáticas, a migrações, a desinformação (fake news), a luta contra o racismo e a xenofobia e as consultas dos cidadãos".

Por fim, juntar-se-á o Presidente do Banco Central Europeu, [Mario] Draghi, e o Presidente do Eurogrupo, [Mário] Centeno, para a Cimeira do Euro num formato inclusivo (com os Estados-Membros não pertencentes ao euro).